2020/12/01 | 18:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حققت المبيعات الإلكترونية في الولايات المتحدة خلال موسم "سايبر مانداي" أعلى مستوى على الإطلاق، مع لجوء المستهلكين للتسوق عبر الإنترنت، مع تفشي فيروس كورونا.

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