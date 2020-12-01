2020/12/01 | 18:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، وزير الثقافة حسن ناظم، تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع موازنة 2021 إلى يوم السبت المقبل.وأشار ناظم إلى أن مجلس الوزراء أقر توصيات فريق العمل بشأن إكمال بيانات موظفي الدولة، بحسب وكالة الأنباء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء العراقي يؤجل مناقشة موازنة 2021 للسبت المقبل) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء العراقي يؤجل مناقشة موازنة 2021 للسبت المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).