الحشد والجيش ينفذان عملية تفتيش امنية واسعة في الأنبار

2020/12/01 | 18:56 - المصدر: الفرات نيوز

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نطلقت قوة من الحشد الشعبي (الفوج الأول والثاني / قوة أعالي الفرات) بالاشتراك مع الفوج الثالث من اللواء 28 بالجيش العراقي بعملية استباقية لملاحقة فلول "داعش" في الانبار.

وشملت العملية تفتيش مناطق (سد مديسيس، وادي الضايع، والكعرة، وبنيان سحالي، والمناخ)،

حيث تم تدقيق قاعدة بيانات المواطنين المتواجدين فيها والتأكد من سلامة موقفهم الأمني حسب الإجراءات المتبعة.

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