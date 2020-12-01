"بعد وفاة والدي جاي تعتذر!".. علاء مبارك يرد على صحفي اعتذر عن "خطأين"

2020/12/01 | 18:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه علاء مبارك، نجل الرئيس المصر الراحل، محمد حسني مبارك، انتقادات للكاتب الصحفي، أحمد المسلماني، الذي اعتذر عن "خطأين مهنيين" وقع فيهما في حق مبارك أثناء تقديمه برنامج "الطبعة الأولى".

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