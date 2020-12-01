الدنمارك تفتتح سفارة لها في العراق

2020/12/01 | 18:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، ان

الدنمارك ستفتتح سفارة لها في العراق

الشهر الحالي، فيما شددت على أهمّية فتح

آفاق أوسع للتعاون البنّاء.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه ان "وزي

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