تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة موازنة 2021 إلى السبت المقبل .. ماذا بشأن الرواتب؟

2020/12/01 | 18:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس الوزراء، الثلاثاء، عن تأجيل

الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع موازنة

2021 إلى السبت المقبل، فيما لفت الى ان

الحوارات جارية لإيجاد حل لمشكلة

الرواتب.

وقال المتحدث باسم المجلس، وزير

الثقافة حسن نا

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