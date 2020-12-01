تأجيل افتتاح المدارس في اقليم كردستان

2020/12/01 | 19:02 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – اربيل بعد انخفاض نسب المصابين بفيروس كورونا بعد إغلاق ابواب المدارس في اقليم كردستان العراق وللقضاء نهائيا على الفيروس قررت اللجنة العليا لمكافحة كورونا تاجيل الدوام الى بداية عام 2021.وأعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق “جوتيار عادل” عن “تأجيل دوام المدارس حتى 7 كانون الثاني 2021 وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين …

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