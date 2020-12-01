الجيش والحشد يطلقان عملية تفتيش مشتركة في خمس مناطق بالأنبار (صور)

2020/12/01 | 19:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، انطلاق عملية تفتيش أمنية في عدة مناطق من محافظة الأنبار بالاشتراك مع قوة من الجيش العراقي.



وذكر بيان للهيئة، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الاول 2020)، أن "قوة من الحشد الشعبي (الفوج الأول والثاني / قوة أعالي الفرات) انطلقت بالاشتراك مع الفوج الثالث من اللواء 28 بالجيش العراقي بعملية استباقية لملاحقة فلول داعش في الانبار".

واضاف البيان أن "العملية شملت تفتيش مناطق (سد مديسيس، وادي الضايع، والكعرة، وبنيان سحالي، والمناخ)".

وأشار الى أنه "تم تدقيق قاعدة بيانات المواطنين المتواجدين فيها والتأكد من سلامة موقفهم الأمني حسب الإجراءات المتبعة".

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