شركة نفط ميسان: تباشر بمشروع مستشفى للأمراض الانتقالية في المحافظة

2020/12/01 | 19:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت شركة نفط ميسان ,الثلاثاء ، المباشرة بتنفيذ مشروع إنشاء مستشفى للأمراض الانتقالية في المحافظة .

وقال مدير عام الشركة المهندس علي جاسم حمود ” بان المشروع ضمن مشاريع المنافع الاجتماعية , ومصمم وفق بروتوكولات العزل المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية بسعة 400 سرير .

وأوضح” بان الشركة باشرت بالمشروع في النصف الأول من تشرين الثاني 2020 , وأن المستشفى سيتم تزويدها بالمستلزمات الطبية الضرورية كافة , لافتاً الى ان عمليات التنفيذ سبقها عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي دائرة صحة ميسان لمتابعة المخططات والتفاصيل الفنية الخاصة بالأجهزة الطبية .

وبين ” حمود” بأن الكوادر الهندسية والفنية أنجزت تنفيذ السياج الخارجي وأساس بناية دار الأطباء منوها ” أن العمل سينجز خلال ( 90 ) يوم من تاريخ العمل ، وان نسب الانجاز في المشروع بلغ ( 44%) .

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