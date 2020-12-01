2020/12/01 | 19:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال طبيب بحوزته 250 حبة مخدرة غرب بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال طبيب بحوزته 250 حبة مخدرة غرب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).