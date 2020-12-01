محامي ترامب يحرض على استخدام العنف ضد مسؤول الامن السيبراني

2020/12/01 | 19:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

دعا محامي حملة ترامب الى استخدام العنف ضد ضد كريس كريبس ، مسؤول الأمن السيبراني السابق الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب بشكل غير رسمي من منصبه بعد أن رفض مزاعم الرئيس التي لا أساس لها عن تزوير الناخبين على نطاق واسع.

وذكرت شبكة سي أن أن الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن محامي حملة ترامبجو ديجينوفا قال في في برنامج تلفازي أن ” أي شخص يعتقد أن الانتخابات سارت على ما يرام ، مثل ذلك الأحمق كريبس الذي كان رئيسًا للأمن السيبراني.



هذا الرجل غبي من الدرجة الأولى يجب ان يؤخذ عند الفجر ويطلق عليه الرصاص “.

واضاف التقرير أن ” تصريحات ديجينوفا تؤكد ، رغم أنها أكثر تطرفا بكثير من تصريحات المسؤولين في البيت الأبيض خلال فترة ترامب في منصبه ، الحملة الصليبية التي تشنها الإدارة ضد المبلغين عن المخالفات وغيرهم ممن تحدثوا في معارضة خلال فترة رئاسة الرئيس ويرفضون تبني وجهة نظره التآمرية”.

وتابع أن ” مشروع محاسبة الحكومة ، وهي مجموعة المبلغين عن المخالفات شجبت تصريحات ديجينوفا”، محذرة من أن ” مثل هذه التهديدات قد يكون لها تأثير مخيف على المسؤولين الذين يسعون لفضح المخالفات”.

وقال المدير التنفيذي للمجموعة لويس كلارك أن “مثل هذه التهديدات تؤدي إلى انهيار حججهم إنهم يرهبون المخبرين الآخرين ويضطرونهم إلى الصمت، إنه سلوك يليق بمحامي الغوغاء”.

وكان ترامب قد اعلن في وقت سابق عبر تغريدة على صفحته الشخصية اقالة كريبس في إدارة الذراع الإلكترونية لوزارة الأمن الداخلي “بشكل فوري” لان بيانه بشان رفض مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات غير دقيق للغاية”، بحسب قوله.



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