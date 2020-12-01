2020/12/01 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، مساء اليوم الثلاثاء، أن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد، مهدد بالغياب عن مباراة فريقه المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد، في إطار الدوري الإسباني.

ونادي العاصمة الإسبانية مدريد يعيش أوقاتًا سيئة في الليغا، خاصة أنه فقد 8 من أصل 9 نقاط في آخر 3 مباريات، بالخسارة ضد فالنسيا بأربعة أهداف لهدف، ثم السقوط في فخ التعادل أمام فياريال، بهدف لمثله، قبل أن يتعرض للهزيمة على يد ألافيس بهدفين لهدف.

الريال يستعد لملاقاة منافسه شاختار دونيتسك الأوكراني، مساء اليوم، في إطار دوري أبطال أوروبا، لكنه بصدد خوض مباريات صعبة في الليغا، الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، "سيغيب البرازيلي كاسيميرو عن موقعة أتلتيكو مدريد، حال تحصل على بطاقة صفراء في مباراة إشبيلية، التي تقام السبت القادم، لذا سيكون القرار في يد المدير الفني زين الدين زيدان، سواء بإشراكه أمام النادي الأندلسي، والمخاطرة به، أو الاحتفاظ بخدماته من أجل الديربي".

يشار إلى أن أتلتيكو لديه 23 نقطة من 9 مباريات في الدوري الإسباني، بينما يمتلك الريال 17 نقطة فقط من 10 مواجهات.

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