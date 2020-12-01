خبير نفطي يوضح فوائد وصول العراق إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز

2020/12/01 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

تحدث الخبير النفطي، حمزة الجواهري، عن فوائد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز في العراق، فيما أشار إلى أن الغاز العراقي قد يسد انتاج الطاقة الكهربائية في حال التوسع في مشاريعه.

وقال حمزة الجواهري، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز، كان من المفترض البدء به منذ عام 2011 وهذه المرة يبدو الأمر مختلفا مع تصميم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على البدء بهكذا مشاريع".

وأضاف الجواهري، أن "هناك من يعبث بملفات النفط والكهرباء وخصوصا الغاز ويجب ان تمتلك الدولة قوة كافية لردع من يعبث بهذه الثروة ويعطل استغلالها".

وأشار الخبير النفطي إلى أن "التنمية في القطاعات الاقتصادية في الصناعة والزراعة جميعها بحاجة الى غاز، والغاز العراقي قد يسد انتاج الطاقة الكهربائية في حال التوسع فيه بظل وجود دولة قوية".

وأعلنت وزارة النفط، في وقت سابق، أن العراق سيشهد مطلع عام 2023 انتهاء عملية الغاز المحترق، فيما أكدت العمل على استكمال مشاريع استثماره.

وقال وكيل الوزارة حامد الزوبعي في تصريحات صحافية، إن "الوزارة لديها خطة متكاملة لتوفير الغاز لمحطات الوقود، من خلال استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط وحقول الغاز".

وأضاف، أن "كميات إنتاج الغاز المستثمر الآن التي تصل إلى 60 بالمئة، والبالغة 1500 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، تجهز لمحطات الكهرباء وبشكل مستقر وثابت".

وأشار الزوبعي إلى أن "عام 2022 وبداية عام 2023 ستكتمل المشاريع التي من شأنها انهاء ملف الغاز المحترق، وفي الوقت ذاته ستضاف كمية 1200 لاستثمارها في محطات الطاقة الكهربائية".

ويحتل العراق في، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، المركز الثاني عالميا للسنة الرابعة على التوالي بين أعلى الدول إحراقا للغاز الطبيعي.

وتشير التقارير إلى أن "العراق أحرق عام 2016 ما مجموعه 17.73 مليار متر مكعب من الغاز، ثم ارتفع ذلك عام 2019 ليصل إلى 17.91 مليار متر مكعب يحرق في الأجواء".

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