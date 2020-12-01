التطبيعية تضع شروطاً لمنح تراخيص الاكاديميات

2020/12/01 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

عقدت اللجنة الفنية والتطوير في الهيأة التطبيعية اجتماعاً برئاسة الدكتور شامل كامل، لبحثِ عدد من القضايا، منها شروط منح اجازات تراخيص الاكاديميات الرياضية، إضافة الى إصدار تعليمات وضوابط الترشح للدورات التدريبية الآسيوية.





وقالَ مقرر اللجنة، الدكتور وسام صليوة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان،" الاجتماع تمخض عن إصدار عددٍ من التعليمات والضوابط التي تخص الترشح للدورات التدريببة الاسيوية بعد مصادقتها من قبل الهيأة التطبيعية".

وأضافَ،" تمت مناقشة آلية وشروط منح الاجازات والتراخيص للاكاديميات على وفق ميثاق التعاون الآسيوي، ووضع استراتيجية للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشأن ملف الاكاديميات الرياضية، وذلك لتطوير القاعدة الاساسية لكرة القدم".

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