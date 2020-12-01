الإعمار تعلن قرب إكمال دراسة ادخال الاستثمار والجباية في طرق المرور السريعة

2020/12/01 | 19:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة، الثلاثاء، قرب إكمال دراسة ادخال الاستثمار والجباية في طرق المرور السريعة. وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز”نسخة منه، ان “دائرة الطرق والجسور احدى تشكيلات الوزارة ، قاربت على إكمال دراسة ادخال الاستثمار والجباية في طرق المرور السريع لغرض تحسين مستوى الخدمة للواقع …

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