مجلس الوزراء يأجل الجلسة المخصصة لمناقشة موازنة 2021 إلى السبت المقبل

2020/12/01 | 19:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، الثلاثاء، ان السبت المقبل سيشهد انعقاد الجلسة المخصصة لمناقشة الموازنة، فيما اشار الى ان الحوارات جارية لإيجاد حل لمشكلة الرواتب، وأن الحكومة تعمل على إنشاء نظام موحد للرواتب.وقال ناظم في مؤتمر صحفي تابعه “النور نيوز” ان “السبت المقبل سيشهد انعقاد الجلسة المخصصة …

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