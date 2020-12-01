الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الدنماركي

2020/12/01 | 19:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تسلّم وزير الخارجيّة فؤاد حسين، نسخة من أوراق اعتماد سفير الدنمارك الجديد لدى العراق ستيج باولو بيراس.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بحث الجانبان سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وأهمّية تعزيز فرص التعاون على مُختلِف الصُعُد بما يُلبِّي طموح الشعبين”.وشدّد وزير الخارجية، على “أهمّية فتح آفاق …

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