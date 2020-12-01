وزارة الاعمار تعلن قرب اكمال دراسة ادخال الاستثمار في طرق المرور السريع

2020/12/01 | 19:25 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الثلاثاء، قرب إكمال دراسة إدخال الاستثمار والجباية في طرق المرور السريع.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ، أن "دائرة الطرق والجسور إحدى تشكيلات الوزارة، قاربت على إكمال دراسة إدخال الاستثمار والجباية في طرق المرور السريع لغرض تحسين مستوى الخدمة للواقع التشغيلي".وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور حسين جاسم، إنه "تم التعاقد مؤخراً مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية الرصينة لإعداد دراسة بشأن إدخال الاستثمار والجباية في طرق المرور السريع"، مؤكداً أن "هذه التجربة تنفذ للمرة الأولى في البلاد على الرغم من وجود نظام عالمي بهذا الشأن، وأن هناك الكثير من العروض التي ترغب باستثمار الطرق الخارجية".وأوضح جاسم، أن "المشروع حال تنفيذه سيضع الأساس الصحيح الذي يمكن الاعتماد عليه باستثمار الطرق واستخدام الجباية، التي تضمن حق الدولة والمستثمر في هذا المشروع ومقدار الاستفادة، وما يتم صرفه على إعمار الطريق ومدة العقد وغيرها من التفاصيل"./انتهى9

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