العراق يدرس إدخال الاستثمار والجباية في طرق المرور السريع

2020/12/01 | 19:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة في العراق، قرب إكمال دراسة إدخال الاستثمار والجباية في طرق المرور السريع.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن "دائرة الطرق والجسور أحد تشكيلات الوزارة، قاربت على إكمال …

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