بريطانيا تسجل 603 وفيات وأكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/12/01 | 19:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 603 وفيات و13430 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، صعودا من 205 وفيات و12330 إصابة يوم الاثنين.

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