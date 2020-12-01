الاتحاد الإسباني يدرس عدم لعب كأس السوبر في السعودية

2020/12/01 | 19:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن بطولة كأس السوبر الإسباني المقبلة، لن تُلعب في السعودية، بسبب جائحة فيروس كورونا.

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