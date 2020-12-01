كندا تخطط لفرض الضريبة الرقمية في عام 2022

2020/12/01 | 19:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قالت وزارة المالية الكندية: إن كندا تعتزم فرض الضريبة الرقمية على الشركات التي تقدم خدمات رقمية اعتبارًا من 2022 وستظل سارية حتى تتوصل الدول الكبرى إلى نهج منسق بشأن الضرائب.

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