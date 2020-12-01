مقتل سبعة أطفال بقصف للحوثيين على تعز والحديدة

2020/12/01 | 19:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 10 مدنيين معظمهم من الأطفال والنساء وجرح العشرات في قصف للمتمردين الحوثيين على أحياء سكنية في محافظتي تعز والحديدة خلال اليومين الماضيين، بحسب ما أفادت، الثلاثاء، مصادر طبية وحكومية لوكالة فرانس برس.

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