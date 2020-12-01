تعرف على نتائج قرعة دوري الطائرة الممتاز

2020/12/01 | 19:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اجريت مساء اليوم الاثنين، قرعة الدوري العراقي الممتاز بكرة الطائرة للموسم 2020-2021.

وفيما يلي نتائج القرعة:

المجموعة (A) وضمت اندية ( البيشمركه – الشرطة – مصافي الشمال – الحبانية – القاسم – الصناعة – دوكان)

المجموعة (B) وضمت أندية ( البحري – غاز الجنوب – اربيل – الجيش – الدغارة – بلد – حديثة).

يذكر ان القرعة اجريت في قاعة المحطة وسط العاصمة بغداد.



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