جهود ذاتية ومواد بسيطة.. طالب عراقي ينجح في صناعة سيارة ’درفت’ (فيديو)

2020/12/01 | 19:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكن طالب في الكلية التقنية الهندسية، بمحافظة النجف من صناعة سيارة رياضية "درفت" بإمكانيات ذاتية ومواد بسيطة، حيث شملت صناعة السيارة جميع الاجزاء باستثناء الهيكل الخارجي، وقد كانت النتيجة ناجحة ولاقت ترحيب كليته وزملائه.

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