أزمة الجائحة: عدّاد الضحايا يقفز مجددًا.. وأكثر من ألفي إصابة جديدة

2020/12/01 | 19:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البلاد وفاة عشرات الأشخاص خلال 24 ساعة

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، إلى أكثر من 554 ألف حالة، بعد تسجيل أكثر من ألفي إصابة جديدة.

سجل العراق أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 1 كانون الأول/ديسمبر، وتضمن تسجيل 2218 إصابة، و48 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1896 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 87%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 57 ألف شخص، 274 منهم تحت العناية المركزة.

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