نائب: امريكا تستهدف مدن الجنوب لتأجيج الوضع

2020/12/01 | 19:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الثلاثاء، ان الولايات المتحدة الامريكية تعمل على استهداف مدن الجنوب لتأجيج الوضع العام.

وقال محمد في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “البلاد لا تزال مستهدفة من القوى الغربية وعلى وجه الخصوص امريكا لفرض بعض الاجندات”، لافتا الى ان “امريكا تستهدف مدن الجنوب على وجه الخصوص لتأجيج الوضع العام في البلاد”.

واضاف ان “الحكومة يقع على عاتقها ضبط الوضع الامني والسيطرة عليه في جميع المحافظات”، مبينا ان “ما يجري في بعض محافظات الجنوب تقف خلفه امريكا وقوى الغرب”.

وكشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، امس الاثنين، عن تمويل خارجي لزعزعة الامن بالمحافظات الجنوبية.



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