عراق الوطن/كونيه والماركسوابراهيميه أ؟/11 - عبدالامير الركابي

2020/12/01 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي انشأ الغرب في العصر الحديث رؤيته الكونيه الارضوية "الطبقية" كمفهوم للوجود والكون مقابل لمنظور كوني اسبق، ارض رافديني، شرق متوسطي، المنظور الماركسي الطبقي يقول ان المجتمعات خاضعة لقانون،وحتميه تاريخيه صارمه، ذاهبة من "الشيوعيه" الى "الشيوعيه"، وان هذا القانون ارضوي لا يخضع للتساؤل عن الغرض الموجب الذي جعله على ماهو، ولا يجوز التفكير بمن وضعه وباية غاية، وانه "هكذا" كما هو، ومع هذا فهو بالأحرى ال ......





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