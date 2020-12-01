بافل طالباني ونيجيرفان بارزاني يبحثان آخر التطورات

2020/12/01 | 19:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني 1 كانون الاول 2020 في مدينة اربيل ، رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وجرى خلال اللقاء بحث اخر التطورات السياسية في اقليم كوردستان وجائحة كوفيد 19، والمجال الاقتصادي والازمة المالية التي خلقت اوضاعا صعبة واثرت بشكل سلبي على حياة وخدمات المواطنين.

كما جرى خلال اللقاء بحث مشاكل اقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية وجهود حلها، فضلا عن عدد من المسائل الاخرى.

واكد الجانبان اهمية وضرورة وحدة الصف الكوردي والتعاون بين اطراف ومكونات اقليم كوردستان لتجاوز هذا الوضع الصعب وتحديات هذه المرحلة وفي المستقبل.

PUKmedia

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