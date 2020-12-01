وفاة رامش.. المغنية والممثلة الايرانية الشهيرة

2020/12/01 | 19:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت المغنية والممثلة الايرانية الشهيرة ازر محيبي طهراني الملقبة بـ (رامش) اليوم الثلاثاء، اثر اصابتها بسكتة قلبية عن عمر ناهز 74 عاما.

رامش خريجة قسم العمليات بدات بعد ذلك بالغناء لها اكثر من 600 اغنية.

كما شاركت الراحلة في العديد من الافلام الفارسية.

PUKmedia عن بي بي سي فارسية

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