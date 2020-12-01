الحشد والجيش يطلقان عملية تفتيش أمنية في عدة مناطق من محافظة الأنبار

2020/12/01 | 19:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، انطلاق عملية تفتيش أمنية في عدة مناطق من محافظة الأنبار بالاشتراك مع قوة من الجيش العراقي. وذكر بيان للهيئة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “قوة من الحشد الشعبي (الفوج الأول والثاني / قوة أعالي الفرات) انطلقت بالاشتراك مع الفوج الثالث من اللواء 28 بالجيش العراقي بعملية …

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