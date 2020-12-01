لجنة المولدات الكهربائية في دهوك تحدد سعر الأمبير بــ 6250 دينار

2020/12/01 | 19:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ دهوك أعلنت لجنة إشراف مولدات الكهرباء الأهلية في محافظة دهوك عن سعر الأمبير الواحد للكهرباء لشهر تشرين الثاني الماضي.وأوضح “هكار هروري”، الناطق بإسم أصحاب المولدات الأهلية في محافظة دهوك، أن “سعر الأمبير الواحد لكهرباء المولدات للشهر الماضي هو 6250 دينار عراقي”.واردف، “هذا السعر حددناه لأن المولدات كانت تشغل لــ 6 …

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