الصحة: اجتماعات متواصلة مع شركات عالمية للتعاقد على لقاح كورونا

2020/12/01 | 19:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- محمد الطالبي

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن أن هناك اجتماعات متواصلة مع شركات عالمية للتعاقد على لقاح كورونا.

وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة متواصلة مع معظم الشركات والحكومات منذ بداية الجائحة وإعلان الشركات عن إنتاج اللقاح وتكللت هذه اللقاءات والاجتماعات بالتوقيع مع الاتحاد العالمي على أن يزود العراق 20% من السكان".

وأضاف، أن "هناك اجتماعات عقدت مع شركة فايزر، واستر سنكا، وشركات صينية متعددة، وما زالت الاجتماعات مستمرة لأي شركة تحصل على موافقة من منظمة الصحة العالمية"، مبيناً أن "الوزارة على استعداد للتعاقد مع الشركات لتوفير اللقاح".

وأشار إلى أن "الوضع الوبائي في العراق يختلف عن دول العالم حيث إن الإصابات في انخفاض"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد مبرر في تقييد الحظر أو حركة المواطنين، والوزارة تراقب الوضع الوبائي وفي حالة صعود عدد الإصابات تتم إعادة النظر في الحظر وبعض القيود على بعض المناطق ذات التجمعات".

وكان وزير الصحة حسن التميمي قد كشف في وقت سابق عن أن "العراق فاتح جميع دول العالم، التي تعمل على إنتاج لقاح لكورونا، التي قامت بتجارب حول هذا اللقاح"، مؤكداً أن "وزارة الصحة دخلت ضمن اتحاد منظمة الصحة العالمية لمجموعة الدول المنتجة لهذا اللقاح".

ونوه بأن "العراق من 78 دولة حجز 20 % من مجموع سكانه للقاح، وأن وزارة الصحة أعطت الأولوية إلى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 50 عاماً من هذا اللقاح، والذين لديهم اعتلالات مرضية، وكذلك لكل منتسبي وزارة الصحة، والأجهزة الأمنية، أما المرحلة الثانية فيبدأ فيها توفير اللقاح إلى باقي الفئات".

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