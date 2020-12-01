الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على عائلة سورية تسللت عبر الحدود من ربيعة

2020/12/01 | 19:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على عائلة سورية تسللت عبر الحدود من ربيعة.

وقالت المديرية في بيان صحفي، انه “ضمن مهامها لمراقبة الحدود ومنع حالات التسلل من دول الجوار وبالتنسيق مع قسم استخبارات غرب نينوى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 والفوج الأول لواء المشاة 71 من إلقاء القبض على عائلة سورية تسللت عبر الحدود من قرية رجم حسن في ناحية ربيعة غربي نينوى“.

واوضح البيان، ان “العائلة المتكونة من 8 أشخاص يرومون التوجه إلى أربيل”، لافتا الى انه “تم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

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