2020/12/01 | 19:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا/" طالب النائب كاظم الصيادي باستضافة وزير الداخلية عثمان الغانمي بشأن ملفات متلعقة بعمل الوزارة .وقال الصيادي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك:" اطالب باستضافة وزير الداخلية عثمان الغانمي بشأن قضية الفاحصين على وزارة الداخلية و المفسوخة عقودهم ،ومخالفة قانون كلية الشرطه رقم 36 في ما يخص قبول المفوضين ،وشمول منتسبي وزارة الداخلية بقطع الأراضي والكفالة والقروض و تحويل حملة الشهادات الى الوظائف المدنية والخروقات الامنية وامور اخرى"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصيادي يطالب باستضافة وزير الداخلية بشأن ملفات متعلقة بعمل الوزارة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصيادي يطالب باستضافة وزير الداخلية بشأن ملفات متعلقة بعمل الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).