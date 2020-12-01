الاتصالات تباشر بمشروع استيعاب الحاجة لسعات الانترنت

2020/12/01 | 19:56 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، المباشرة بمشروع توسيع الشبكة الرئيسة لاستيعاب الحاجة لسعات الانترنت.وقال اعلام وزارة الاتصالات في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /نسخة منه :" باشرت الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات باعمال مشروع توسيع الشبكة الرئيسة لاستيعاب الحاجة المتزايدة لسعات الانترنت الداخلة للبلاد ".واكد مدير البنى التحتية في الشركة علي محمود وفقا للبيان، ان "اعمال التوسعة ستؤمن تغطية حاجة شبكات الموبايل والـFTTH المزمع انشاؤها خلال الفترة المقبلة، حيث تمت الاحالة وتسلم الدفعة الاولى من الاجهزة وهي في طور التنصيب في مواقع محطات التراسل المنتشرة في بغداد والمحافظات وبواقع 54 محطة".وفي ما يخص مشروع بوابات النفاذ الدولي ، اوضح مدير البنى التحتية انه "تمت الاحالة للمشروع وتوقيع العقد مع شركة نوكيا ، والذي سيسهم في السيطرة على سعات الانترنت والحد من عمليات تهريب الانترنت".من جانب اخر اشار الى ان "ملاكات الشركة تقوم حاليا باعمال التهيئة للمباشرة بالمرحلة الثانية(البنى التحتية )لمشروع الحوكمة الالكترونية ، والذي يتضمن بدوره اكمال ربط الدوائر الحكومية الاخرى كالهيئات المستقلة والمحافظات التي لم يتم ربطها بالمرحلة الاولى للمشروع عبر شبكة الكابل الضوئي لوزارة الاتصالات"./انتهى9

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