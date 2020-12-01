6 قرارات لـ

2020/12/01 | 19:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بحث خلالها جملة من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.وأكد الكاظمي خلال الجلسة، توجيهاته للوزراء بحشد جميع الإمكانات المتاحة …

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