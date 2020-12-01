متنبئ جوي يكشف لـ{الفرات نيوز} محافظات ستتاثر بالامطار وموعد موجة البرد

2020/12/01 | 19:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، الثلاثاء، عن المحافظات التي ستتاثر بالامطار المرتقبة، ودخول موجة البرد الى الاجواء العراقية.

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