التعادل الايجابي ينهي لقاء الديوانية والنفط في الدوري الممتاز

2020/12/01 | 19:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]تعادل نادي الديوانية مع نظيره النفط بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة السادسة من بطولة الدوري العراقي الممتاز.

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