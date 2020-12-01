حملة الستة عشر يوما ونشاطات لمناهضة للعنف ضد المرأة

2020/12/01 | 20:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احلام يوسف بالرغم من اننا نعاني من الاضطهاد والعنف بجميع انواعه سواء كنا نساء او رجالا، تبقى المرأة الاكثر حضورا في العديد من المناسبات التي تخص العنف والتهميش وغيرها من المصطلحات التي تصب كلها في خانة الظلم.من الحملات التي وجدت لتسليط الضوء على العنف الممارس ضد المرأة “حملة الستة عشر يوما من النشاط لمناهضة ...

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