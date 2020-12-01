توجهات متطرفة …!!

2020/12/01 | 20:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.علي شمخي بعد تجربة سياسية مضى عليها سبعة عشر عاما تعاود بعض القوى السياسية الحديث عن احقية استلام مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء انطلاقا من اطر ضيقة وتلوح بالتهديد للوصول الى هذا الاستحقاق الانتخابي وخلافا لما هو منطقي وعقلاني يجري تسويق اجندة سياسية باستخدام وسائل الاعلام لتوجيه اتهامات الى منظمي الاحتجاجات السلمية في العراق وتنسيقيات ...

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