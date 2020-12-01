واشنطن تبحث ضم لبنان وإسرائيل في “مساحة مشتركة” لاستئناف المفاوضات

2020/12/01 | 20:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد فشل الجولة الرابعة وتأجيل الخامسة لترسيم الحدود بينهما متابعة ــ الصباح الجديد : ((مطالباً بمساحة أكبر تقضم مساحات إضافية في البلوكات البحرية 8 و9 للتنقيب عن النفط في المياه الاقتصادية اللبنانية)) تبحث الولايات المتحدة الأميركية عن أرضية مشتركة بين لبنان وإسرائيل تُستأنف من خلالها مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، التي وصلت، بعد أربع جلسات عقدت ...

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