قرارات مجلس الوزراء العراقي في جلسة اليوم

2020/12/01 | 20:03 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، و بحث...

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