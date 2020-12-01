تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة موازنة 2021 إلى السبت المقبل

2020/12/01 | 20:03 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلن مجلس الوزراء، الثلاثاء، عن تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع موازنة 2021 إلى السبت المقبل، فيما وجه الوزراء بحشد الامكانيات لتحقيق مطالب اهالي ذي قار.

وقال المتحدث باسم المجلس، وزير الثقافة حسن ناظم، في مؤتمر صحفي، ان "مجلس الوزراء قرر تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع موازنة 2021 إلى السبت المقبل"، مبيناً ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بحشد الإمكانيات لتحقيق المطالب المشروعة لأهالي ذي قار".

واضاف ناظم ان "الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات في موعدها"، موضحاً ان "رئيس الوزراء أوعز لوزارة النفط بإيجاد حل بديل لموضوع الغاز المستورد".

واكد ناظم "لدينا غاز مبدد يقدر بمليارات الدولارات"، لافتاً الى ان "الحوارات جارية لإيجاد حل لمشكلة الرواتب".

وتابع ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي دعا إلى إبعاد الجانب الإنساني عن الصراعات السياسية"، منوهاً الى ان "القوانين والصراعات داخل البرلمان يجب أن لا تمس أقوات الناس اليومية".

و اوضح ان "وزير الصحة أكد أن نسبة الشفاء من كورونا في تصاعد"، مبيناً ان "شراء لقاح كورونا يشترط توفير الخدمات اللوجستية لنقله واعتماده لدى الصحة العالمية".

وقال ناظم ان "مخاطر انتشار كورونا مازالت شديدة في العراق"، مؤكداً ان "مجلس الوزراء أقر توصيات فريق العمل بشأن إكمال بيانات موظفي الدولة".

واعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء ان "منحة الطوارئ للنازحين العائدين طوعاً ستطلق قريباً"، مشيراً الى ان "محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين خالية من مخيمات النازحين".

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