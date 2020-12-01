2020/12/01 | 20:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد الإرهابيين وافشلت محاولة هروبه في الكرمة بمحافظة الانبار الانبار.

وقالت المديرية في بيان صحفي، انه “بعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة وتحرك سريع نحو الهدف وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 40 من مطاردة أحد الإرهابيين أثناء محاولته الفرار من قواتنا والقت القبض عليه في سيطرة 30 بالكرمة الانبار”.

واوضحت ان “المعتقل هو أحد عناصر داعش الذين شاركوا بالهجوم على فوج طوارئ الديوانية في قاطع الصوفية”، مؤكدة انه ” من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 ارهاب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على أحد الإرهابيين وتفشل محاولة هروبه في الكرمة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على أحد الإرهابيين وتفشل محاولة هروبه في الكرمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).