تأجيل دوام طلاب المدارس في كردستان إلى العام المقبل

2020/12/01 | 20:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، الثلاثاء، تأجيل العام الدراسي لطلبة المدارس إلى العام المقبل.

وقال عادل في مؤتمر صحفي، 1 كانون الأول/ديسمبر، أن اللجنة العليا لمواجهة الجائحة قررت "تأجيل دوام المدارس داخل القاعات الدراسية إلى السابع من شهر كانون الثاني/يناير من العام المقبل".

وأضاف، أن "اللجنة العليا ستعقد اجتماعًا بعد هذا التاريخ لتقييم الوضع الصحي واتخاذ قرار بخصوص إعادة الدوام في المدارس".

وأضاف أن نظام التدريس في الجامعات سيعتمد على الحضور والمحاضرات الإلكتروينة، مشيرًا إلى أن "دوام الجامعات والمعاهد سيكون حسب تعليمات وزارة الصحة".

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