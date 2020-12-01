2020/12/01 | 20:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- حسمت نتيجة التعادل 2-2 مباراة النفط مع الديوانية، مساء اليوم الثلاثاء،في الجولة السادسة من الدوري العراقي الممتاز.النفط سجل أول أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة عن طريق اللاعب موسى عدنان.وأحرز عبد الله خلف هدف تعادل الديوانية في الدقيقة 78.ورفع النفط رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، بينما حل الديوانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعادل يحسم مباراة النفط والديوانية في الدوري العراقي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعادل يحسم مباراة النفط والديوانية في الدوري العراقي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعادل يحسم مباراة النفط والديوانية في الدوري العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).