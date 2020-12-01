الحجامي يدعو إلى إيصال الخدمات الحكومية بشكل مجاني إلى المستشفيات

2020/12/01 | 20:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الثلاثاء، إلى إيصال الخدمات الحكومية بشكل مجاني إلى المستشفيات التي يتبرع بإنشائها تجار ومقاولون.وقال الحجامي في تدوينة على صفحته في فيس بوك: “جميل ورائع جداً أن يقوم بعض التجار والمقاولون بإنشاء مستشفى لخدمة أبناء شعبهم، والأجمل لو أن الخدمات الحكومية تصله مجاناً حتى يتم افتتاحه …

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