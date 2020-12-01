خشان: الكاظمي لن يغامر بخوض الانتخابات القادمة.. سيخسر بالتاكيد

2020/12/01 | 20:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد النائب المستقبل باسم خشان، الثلاثاء، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لن يغامر بخوض الانتخابات القادمة، خوفا من الخسارة.

وقال خشان في حديث لـ/ المعلومة/،انه” في ظل الاخطاء المتراكمة لادارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدم قدرته على ادارة الازمات في البلاد ما سبب انهيار في شعبيته ناهيك عن اختيار طاقم مستشاريين سيئين لذا فان فرصته الشخصية في خوض الانتخابات في اي دائرة بالبلاد ستنتهي بالفشل والخسارة”.

واضاف ،ان” الكاظمي لايملك رؤية لادارة البلاد والصدفة هي من قادته لمنصبه الحالي والتجربة كشفت عن عدم امتلاكه موهلات كافية لادارة البلاد مؤكدا بان الحديث عن خوض رئيس الوزراء الحالي الانتخابات في حزيران القادم بات من الماضي لانه يدرك بانها مغامرة ليست في صالحه ابدا”.انتهى 25 ف

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