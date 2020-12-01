تغيير اسم عملة فيسبوك المشفرة إلى “ديم” سعياً للموافقة التنظيمية

2020/12/01 | 20:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلن اتحاد ليبرا المسؤول عن إطلاق عملة فيسبوك المشفرة تغيير اسمه إلى “ديم نيتورك” ، مع السعي للحصول على الموافقات التنظيمية.

وقالت المجموعة، التي تستعد لإطلاق أول عملة رقمية لها، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إنه سوف تغير اسم عملته المقترحة إلى “ديم”.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة “ستيوارت ليفي” أن الاسم الجديد هو محاولة لإبعاد المجموعة عن “فيسبوك”، والخلافات السابقة التي طالبت العملة.

وفور الإعلان عن عملة “ليبرا” في يونيو/حزيران 2019، أثار السياسيون والمنظمون مخاوف بشأن هذا المشروع، مع القلق بشان الخصوصية وغسل الأموال.

وأضاف”ليفي”: “سيوفر مشروع ديم منصة بسيطة تساعد على ازدهار التكنولوجيا المالية، وتمكين المستهلكين والشركات من إجراء معاملات فورية ومنخفضة التكلفة وآمنة للغاية”.

وتابع: “نحن ملتزمون بالقيام بذلك بطريقة تعزز الشمول المالي، وفي نفس الوقت حماية سلامة النظام المالي من خلال ردع السلوك غير المشروع واكتشافه”.

وتخطط المجموعة لإصدار عملة مستقرة – وهي عملة رقمية متعلقة بأصل خارجي – مرتبطة بالدولار الأمريكي.

وقال “ليفي” إن “ديم” تنتظر الحصول على ترخيص من المنظمين السويسريين للبدء في إطلاق المشروع، كما تجري أيضًا محادثات مع المنظمين الفيدراليين والهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة.

وكان تقرير صحفي ذكر أن عملة “ديم” من المتوقع أن يتم إطلاقها في يناير/كانون الثاني المقبل.

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